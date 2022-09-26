Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам

Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев выступил с обращением к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике.

При этом, по словам Умиралиева, они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также сообщения о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. Жандос Умиралиев

Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляется блогерами умышленно, в собственных интересах и в интересах третьих лиц, добавил замгенпрокурора.

Их цель – это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств. Жандос Умиралиев

Указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по ст. 174, 194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В связи с этим генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации. Жандос Умиралиев

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