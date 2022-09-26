Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам
Он отметил, что в отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике.
При этом, по словам Умиралиева, они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.
Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также сообщения о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок.Жандос Умиралиев
Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляется блогерами умышленно, в собственных интересах и в интересах третьих лиц, добавил замгенпрокурора.
Их цель – это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств.Жандос Умиралиев
Указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по ст. 174, 194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В связи с этим генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.Жандос Умиралиев
Ранее в МВД объяснили большой миграционный поток россиян. Также в Казахстане усилили восемь ЦОНов для работы с иностранцами.