Тамара Дуйсенова рассказала о ситуации на рынке труда в связи с наплывом россиян

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК заявила, что прибывшие в Казахстан россияне не оказывают большого влияния на национальный рынок труда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, контроль за лицами, которые прибывают в Казахстан для работы, ведется и соответствующие информационные системы имеются.

Бояться того, что они на сегодня могут сильно повлиять на наш национальный рынок труда, не стоит. На сегодня, с учетом тех данных, которые мы имеем, большого влияния на рынок труда нет. Но в договоре ЕАЭС предусмотрены еще и ограничительные меры. Если большой наплыв будет, и если это сможет повлиять на нашу национальную безопасность, в этом случае, конечно, мы будем принимать соответствующие ограничительные меры в рамках договора ЕАЭС. Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

Также она заявила, что в курсе ситуации и что ее ведомство получает данные от уполномоченных госорганов.

Ситуация известна, вы все уже информированы о том, что соответствующие службы, начиная от Погранслужбы, МИД РК, Миграционной службы МВД, уже представили свою информацию и, соответственно, ежедневно мы тоже получаем эту информацию, рассматриваем, какое количество трудоспособных граждан въехало в Казахстан. Тамара Дуйсенова

Министр привела актуальную статистику.

Я получила перед брифингом еще одну сводку – 262 тыс. человек уже прибыли в Казахстан из России с начала года, из них более 6 тыс. – на работу. В отношении лиц, которые проживают на территориях стран, вошедших в договор ЕАЭС, мы квоту не имеем, и граждане могут поехать работать туда без разрешения, и граждане этих стран могут приехать к нам на работу без разрешения. Тамара Дуйсенова

В целом, по данным главы Минтруда, если до пандемии в Казахстан прибыли 24 816 граждан России для работы, в 2019 году – 30 тыс., в 2020 году – 33 тыс., в 2021 году – 32 тыс., то с начала текущего года – более 25 тыс. россиян.

Если добавить те 6 тыс., то получится, что на территории РК находится около 31 тыс. человек, которые указали, что они работают. Тамара Дуйсенова

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РК подготовило изменения и дополнения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан. Согласно документу, иностранцам для оформления ВНЖ нужно будет предоставить загранпаспорт.

Также и.о. председателя Комитета миграции МВД Аслан Аталыков объяснил большой миграционный поток россиян. По его словам, возможность использования россиянами воздушной гавани Казахстана для релокации является одной из причин миграционного потока.