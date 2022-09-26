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Новую визу будут выдавать этническим казахам для ведения бизнеса в РК

визы Фото: Zakon.kz
Этнические казахи смогут получить визу в облегченном порядке для ведения бизнеса в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, есть этнические казахи, живущие за рубежом, имеющие там бизнес и желающие сохранить историческую связь с родиной.

Поэтому по мировому опыту мы хотим начать применять "казахскую карту". Этническим казахам, которые хотят жить там, но желающим открыть у нас бизнес и внести вклад в развитие Казахстана, будет предоставлена полная возможность приезжать в нашу страну.Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова

По словам министра, визы будут выдаваться в облегченном порядке и с возможностью временного проживания до 10 лет.

Специальную карту для успешных кандасов Министерство труда и социальной защиты населения РК анонсировало 8 сентября.

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