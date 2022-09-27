В Караганде словесная перепалка у клуба закончилась поножовщиной

Досудебное расследование начато по факту драки у ночного клуба в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По данным ведомства, 27 сентября около 01:00 в центр оперативного управления поступило сообщение о драке мужчин у одного из ночных клубов Караганды.

Установлены двое горожан в возрасте 27 и 23 лет, между которыми произошла словесная перепалка. В ходе ссоры последний нанес ножевое ранение своему оппоненту. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Досудебное расследование по данному факту начато по ст. 107 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В конце июня в Усть-Каменогорске на ул. Малая объездная между двумя парнями произошла драка, которая закончилась поножовщиной.