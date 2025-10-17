Школьник застрелил одноклассника на ночной охоте в Жамбылской области
О трагедии распространили информацию в социальных сетях.
Известно, что двое одноклассников 2012 года рождения ночью охотились на зайцев. Один из ребят собирался остановить животное, выстрелил в него, но попал в друга.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в полицию. В ведомстве 17 октября 2025 года подчеркнули, что подозреваемого уже доставили в отдел полиции.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела".Пресс-служба ДП Жамбылской области
Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за своими детьми, в результате чего подростки имели доступ к огнестрельному оружию и находились без присмотра в ночное время.
"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процесуального кодекса иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению", – заключили стражи порядка.
Материал по теме
В сентябре мы рассказывали, что в России охотник застрелил человека, приняв его за дикого зверя.