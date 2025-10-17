Школьник застрелил одноклассника на ночной охоте в Жамбылской области

В селе Кушаман Жамбылской области во время ночной охоты застрелили подростка. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) уточнили, что по факту причинения смерти по неосторожности начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

О трагедии распространили информацию в социальных сетях.

Известно, что двое одноклассников 2012 года рождения ночью охотились на зайцев. Один из ребят собирался остановить животное, выстрелил в него, но попал в друга.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в полицию. В ведомстве 17 октября 2025 года подчеркнули, что подозреваемого уже доставили в отдел полиции.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за своими детьми, в результате чего подростки имели доступ к огнестрельному оружию и находились без присмотра в ночное время.

"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процесуального кодекса иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению", – заключили стражи порядка.

В сентябре мы рассказывали, что в России охотник застрелил человека, приняв его за дикого зверя.