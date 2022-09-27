Касым-Жомарт Токаев: Я испытываю особые чувства к священному Туркестану

Другие регионы Казахстана должны брать пример с Туркестанской области, которая является центром наших национальных ценностей, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

На встрече с общественностью президент высказался об особых чувствах к административному центру региона.

Вы знаете, что я испытываю особые чувства к священному Туркестану. С первой поездкой в качестве главы государства я побывал именно здесь. Касым-Жомарт Токаев

С тех пор, по словам главы государства, произошло много положительных изменений.

В Туркестанскую область Касым-Жомарт Токаев прилетел 27 сентября. Во время рабочей поездки глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, провел встречу с общественностью, а также наградил ряд ветеранов труда региона.