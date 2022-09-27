Очереди в ЦОНах объяснили в "Правительстве для граждан"

В Казахстане на сегодняшний день ЦОНы работают в штатном режиме, скопления людей и очередей не наблюдается. Об этом заявил управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Нариман Дюсекеев, сообщает Zakon.kz.

Также он объяснил скопление людей и очереди в одном из столичных ЦОНов, которое сняли на видео. Ролик опубликовал пользователь TikTok bagdauletpatyk.

В отдельно усиленных восьми ЦОНах, принимающих иностранцев, есть очереди, связанные с текущей ситуацией и наплывом иностранцев в страну. Нариман Дюсекеев

26 сентября стало известно, что в Казахстане для работы с иностранцами усилили восемь ЦОНов – в Астане, Алматы и Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областях.