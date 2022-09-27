Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Очереди в ЦОНах объяснили в "Правительстве для граждан"

Очереди в ЦОНах объяснили в "Правительстве для граждан" Фото: скриншот видео
В Казахстане на сегодняшний день ЦОНы работают в штатном режиме, скопления людей и очередей не наблюдается. Об этом заявил управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Нариман Дюсекеев, сообщает Zakon.kz.

Также он объяснил скопление людей и очереди в одном из столичных ЦОНов, которое сняли на видео. Ролик опубликовал пользователь TikTok bagdauletpatyk.

В отдельно усиленных восьми ЦОНах, принимающих иностранцев, есть очереди, связанные с текущей ситуацией и наплывом иностранцев в страну.Нариман Дюсекеев

26 сентября стало известно, что в Казахстане для работы с иностранцами усилили восемь ЦОНов – в Астане, Алматы и Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областях.

Читайте также

В МВД назвали количество россиян, желающих получить гражданство Казахстана

Подробности легализации иностранных авто озвучили в МВД

В МВД ответили, будут ли менять правила пересечения госграницы

Динара Халдарова
Астана ЦОН Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
теракт в Турции
В Турции произошел теракт
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления