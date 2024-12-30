Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы с 2025 года

Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан" уточнила, что в связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане не будут работать с 1 по 3 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения.

Прием будет осуществляться с 09:00 до 13:00.

Уже 5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме.

Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов является выходным.

Также казахстанцам напомнили, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 09:00 до 18:00.

"Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00". Пресс-служба "Правительство для граждан"

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, ждать ли казахстанцам зимнюю сказку в новогоднюю ночь.