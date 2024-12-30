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Общество

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы с 2025 года

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:28 Фото: gov4c.kz
Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан" уточнила, что в связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане не будут работать с 1 по 3 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения.

Прием будет осуществляться с 09:00 до 13:00.

Уже 5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме.

Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов является выходным.

Также казахстанцам напомнили, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 09:00 до 18:00.

"Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00".Пресс-служба "Правительство для граждан"

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, ждать ли казахстанцам зимнюю сказку в новогоднюю ночь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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