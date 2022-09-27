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Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями ряд жителей Шымкента

Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями ряд жителей Шымкента Фото: Zakon.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан глава государства постановил наградить:

орденом "Парасат"

  • Тайжанова Бактияра Байдуллаевича – главного редактора газеты "Шымкент келбеті" – "Панорама Шымкента";

орденом "Құрмет"

  • Байтанаева Бауыржана Абишевича – генерального директора РГП "Институт археологии имени А. Маргулана" Министерства науки и высшего образования, город Шымкент;

  • Бегешева Есенгильды Ибрагимовича – врача ГКП "Городская больница №2", город Шымкент;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Хан Ксению Александровну – спортсмена КГУ "Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства";

медалью "Шапағат"

  • Усенову Асем Мухтаровну – воспитателя КГУ "IT школа-лицей №89", город Шымкент.

Указ вводится в действие со дня подписания.

В Шымкент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом 27 сентября.

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