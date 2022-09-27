Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями ряд жителей Шымкента
Как следует из документа, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан глава государства постановил наградить:
орденом "Парасат"
Тайжанова Бактияра Байдуллаевича – главного редактора газеты "Шымкент келбеті" – "Панорама Шымкента";
орденом "Құрмет"
Байтанаева Бауыржана Абишевича – генерального директора РГП "Институт археологии имени А. Маргулана" Министерства науки и высшего образования, город Шымкент;
Бегешева Есенгильды Ибрагимовича – врача ГКП "Городская больница №2", город Шымкент;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Хан Ксению Александровну – спортсмена КГУ "Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства";
медалью "Шапағат"
Усенову Асем Мухтаровну – воспитателя КГУ "IT школа-лицей №89", город Шымкент.
Указ вводится в действие со дня подписания.
В Шымкент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом 27 сентября.