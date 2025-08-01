Кто из работников транспорта и какие награды получил из рук Касым-Жомарта Токаева
Текст 1 августа 2025 года опубликовали на сайте Акорды.
Согласно документу, за большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны Касым-Жомарт Токаев постановил наградить:
орденом "Барыс" II степени
- Казанова Жанболата Байрахметовича – директора ТОО "ОблШығысЖол", Восточно-Казахстанская область;
орденом "Барыс" III степени
- Сауранбаева Нурлана Ермековича – Министра транспорта;
орденом "Парасат"
- Сактаганова Махсата Абдировича – президента ОЮЛ в форме Союза "Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан" (КазАТО), город Алматы;
орденом "Құрмет"
- Абильбекову Шолпан Акылбековну – руководителя направления ТОО "КТЖ – Пассажирские локомотивы", город Астана;
- Алдыбергенова Талгата Сагиевича – председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы";
- Аристова Сергея Викторовича – старшего моториста теплохода "Гибадат Мусалимов" Павлодарского филиала РГКП "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
- Атабекова Қалдарбека Сапарбековича – председателя ОЮЛ "Туркестанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов", город Шымкент;
- Глухова Юрия Васильевича – диспетчера-инструктора Карагандинского филиала РГП "Казаэронавигация";
- Джумагулова Серика Мусабековича – машиниста филиала области Жетісу ТОО "КАЖсервис";
- Каюпова Дархана – председателя ОЮЛ в форме ассоциации "Южавтотранс", город Шымкент;
- Кузнецова Виктора Николаевича – инструктора АО "Авиакомпания "SCAT", город Астана;
- Наурызбаева Асылбека Коблановича – машиниста тепловоза Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Мангистауское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
- Сагнаеву Аллу Ержаловну – менеджера АО "НК "Қазақстан темір жолы";
- Сатыбалдина Бауржана Талгатбековича – второго помощника капитана теплохода "Бриз" Павлодарского филиала РГКП "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
- Сижанова Алимбая Латипбаевича – дорожного рабочего поселка Карабутак Актюбинского областного филиала ТОО "КАЖсервис";
- Смолину Александру Александровну – руководителя службы – директора департамента АО "НК "Қазақстан темір жолы";
- Тайбекова Эрлана Мынбаевича – осмотрщика-ремонтника вагонов станции Уштобе филиала "Алматинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", область Жетісу;
- Шакенова Марата Арапбековича – директора департамента АО "НК "Қазақстан темір жолы";
- Шалкарова Абдиашима – ведущего научного сотрудника АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт", Алматинская область;
- Шымырова Ерика Сайлауулы – ветерана труда, город Тараз;
- Юсупова Кайрата Тулепкалиевича – директора ТОО "Атыраукөлік", город Атырау;
орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени
- Амитова Аманкелди Сматовича – дорожного мастера Казалинской дистанции пути филиала "Кызылординское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы";
- Ебосынова Аскербая Тенелбаевича – докера-механизатора АО "НК "Актауский международный морской торговый порт";
- Рахимова Талгата Какишевича – машиниста тепловоза Жанааркинского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Карагандинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
- Сапагова Тлека Рамазановича – электромеханика Аягозской дистанции сигнализации и связи филиала "Семейское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", область Абай;
- Чинпулатову Сайёру Каримджановну – приемосдатчика груза и багажа станции Өскемен-1 филиала "Семейское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Усть-Каменогорск;
- Якубовского Владимира Семеновича – водителя автомобиля Жанаесильской дистанции сигнализации и связи филиала "Акмолинское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Северо-Казахстанская область;
медалью "Ерлігі үшін"
- Арыстангалиева Адилбека Мерзажановича – охранника стрелковой команды на станции Атырау Атырауского филиала ТОО "Военизированная железнодорожная охрана";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Анпилова Алексея Михайловича – директора ТОО "Capital road construction", город Астана;
- Балицкого Виктора Юрьевича – инструктора АО "Эйр Астана", город Алматы;
- Болатбаева Оралбека Иржигитовича – водителя ТОО "Caspian Trans Corporation", Мангистауская область;
- Джубаева Абая Кадыровича – оператора поста централизации станции Орал филиала "Актюбинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Уральск;
- Кантажиева Джумагали Джумабаевича – дежурного Туркестанского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Шымкентское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
- Конысова Алмаса Набиевича – начальника участка Арысской дистанции сигнализации и связи филиала "Шымкентское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Туркестанская область;
- Мавланова Инагамжана Махаметалиевича – водителя АО "Аэропорт Шымкент";
- Омарова Мурата Иманбаевича – машиниста электровоза Шуского эксплуатационное локомотивного депо филиала "Жамбылское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
- Омарову Гульнар Курмашевну – оператора ТОО "City Transportation Systems", город Астана;
- Орумбекова Бекболата Оспановича – начальника отдела филиала "Кызылординское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Кызылорда;
- Пирманову Нурзейнеп Жанабековну – мойщика летательных аппаратов АО "Аэропорт Шымкент";
- Сулейменова Айткужу Назаровича – главного инженера филиала ТОО "КАЖсервис", Акмолинская область;
- Тлембекова Ержана Социаловича – приемщика вагонов Экибастузского эксплуатационного вагонного депо филиала "Павлодарское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
- Турлыбекова Мухтарбека Шекербековича – старшего авиационного инспектора АО "Авиационная администрация Казахстана", город Астана;
- Шарипханову Гулжанат Сляшовну – диспетчера Алматинской дистанции пути филиала "Алматинское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Алматинская область;
- Щёголева Сергея Геннадьевича – машиниста электровоза станции Ерейментау Экибастузского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Павлодарское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", Акмолинская область;
медалью "Шапағат"
- Амельянову Веру Ивановну – проводника Актюбинского участка регионального филиала "Западный" АО "Пассажирские перевозки";
- Ашимова Шамкена Ыбыкеновича – проводника Карагандинского участка регионального филиала "Северный" АО "Пассажирские перевозки";
- Садвокасова Марата Саулебековича – председателя профсоюзного комитета Павлодарского филиала ОО "Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта", Павлодарская область;
присвоить почетное звание "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері"
- Аверкину Владимиру Васильевичу – капитану-механику высшей категории водолазной станции "Тайфун" Бухтарминского шлюза филиала "Гидротехнические сооружения" РГКП "Қазақстан су жолдары";
- Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
- Горвату Андрею Михайловичу – директору Костанайского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол";
- Исинаманову Борису Александровичу – советнику президента АО "Dosjan temir joly", город Астана;
- Шаймину Канату Акижановичу – советнику генерального директора ТОО "КАЖсервис", город Караганда.
Указ вводится в действие со дня подписания.
А в Telegram-канале Акорды опубликовали фотографии награжденных.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником и подчеркнул, что они, будучи истинными людьми труда, вносят большую лепту в развитие Казахстана.
Выступая перед работниками транспорта, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проводимой системной работе по улучшению качества автомобильных дорог.