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Кто из работников транспорта и какие награды получил из рук Касым-Жомарта Токаева

Акорда, работники транспорта, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 13:23 Фото: akorda.kz
Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Текст 1 августа 2025 года опубликовали на сайте Акорды.

Согласно документу, за большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны Касым-Жомарт Токаев постановил наградить:

орденом "Барыс" II степени

  • Казанова Жанболата Байрахметовича – директора ТОО "ОблШығысЖол", Восточно-Казахстанская область;

орденом "Барыс" III степени

  • Сауранбаева Нурлана Ермековича – Министра транспорта;

орденом "Парасат"

  • Сактаганова Махсата Абдировича – президента ОЮЛ в форме Союза "Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан" (КазАТО), город Алматы;

орденом "Құрмет"

  • Абильбекову Шолпан Акылбековну – руководителя направления ТОО "КТЖ – Пассажирские локомотивы", город Астана;
  • Алдыбергенова Талгата Сагиевича – председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы";
  • Аристова Сергея Викторовича – старшего моториста теплохода "Гибадат Мусалимов" Павлодарского филиала РГКП "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
  • Атабекова Қалдарбека Сапарбековича – председателя ОЮЛ "Туркестанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов", город Шымкент;
  • Глухова Юрия Васильевича – диспетчера-инструктора Карагандинского филиала РГП "Казаэронавигация";
  • Джумагулова Серика Мусабековича – машиниста филиала области Жетісу ТОО "КАЖсервис";
  • Каюпова Дархана – председателя ОЮЛ в форме ассоциации "Южавтотранс", город Шымкент;
  • Кузнецова Виктора Николаевича – инструктора АО "Авиакомпания "SCAT", город Астана;
  • Наурызбаева Асылбека Коблановича – машиниста тепловоза Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Мангистауское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
  • Сагнаеву Аллу Ержаловну – менеджера АО "НК "Қазақстан темір жолы";
  • Сатыбалдина Бауржана Талгатбековича – второго помощника капитана теплохода "Бриз" Павлодарского филиала РГКП "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
  • Сижанова Алимбая Латипбаевича – дорожного рабочего поселка Карабутак Актюбинского областного филиала ТОО "КАЖсервис";
  • Смолину Александру Александровну – руководителя службы – директора департамента АО "НК "Қазақстан темір жолы";
  • Тайбекова Эрлана Мынбаевича – осмотрщика-ремонтника вагонов станции Уштобе филиала "Алматинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", область Жетісу;
  • Шакенова Марата Арапбековича – директора департамента АО "НК "Қазақстан темір жолы";
  • Шалкарова Абдиашима – ведущего научного сотрудника АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт", Алматинская область;
  • Шымырова Ерика Сайлауулы – ветерана труда, город Тараз;
  • Юсупова Кайрата Тулепкалиевича – директора ТОО "Атыраукөлік", город Атырау;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

  • Амитова Аманкелди Сматовича – дорожного мастера Казалинской дистанции пути филиала "Кызылординское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы";
  • Ебосынова Аскербая Тенелбаевича – докера-механизатора АО "НК "Актауский международный морской торговый порт";
  • Рахимова Талгата Какишевича – машиниста тепловоза Жанааркинского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Карагандинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
  • Сапагова Тлека Рамазановича – электромеханика Аягозской дистанции сигнализации и связи филиала "Семейское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", область Абай;
  • Чинпулатову Сайёру Каримджановну – приемосдатчика груза и багажа станции Өскемен-1 филиала "Семейское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Усть-Каменогорск;
  • Якубовского Владимира Семеновича – водителя автомобиля Жанаесильской дистанции сигнализации и связи филиала "Акмолинское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Северо-Казахстанская область;

медалью "Ерлігі үшін"

  • Арыстангалиева Адилбека Мерзажановича – охранника стрелковой команды на станции Атырау Атырауского филиала ТОО "Военизированная железнодорожная охрана";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Анпилова Алексея Михайловича – директора ТОО "Capital road construction", город Астана;
  • Балицкого Виктора Юрьевича – инструктора АО "Эйр Астана", город Алматы;
  • Болатбаева Оралбека Иржигитовича – водителя ТОО "Caspian Trans Corporation", Мангистауская область;
  • Джубаева Абая Кадыровича – оператора поста централизации станции Орал филиала "Актюбинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Уральск;
  • Кантажиева Джумагали Джумабаевича – дежурного Туркестанского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Шымкентское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
  • Конысова Алмаса Набиевича – начальника участка Арысской дистанции сигнализации и связи филиала "Шымкентское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Туркестанская область;
  • Мавланова Инагамжана Махаметалиевича – водителя АО "Аэропорт Шымкент";
  • Омарова Мурата Иманбаевича – машиниста электровоза Шуского эксплуатационное локомотивного депо филиала "Жамбылское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
  • Омарову Гульнар Курмашевну – оператора ТОО "City Transportation Systems", город Астана;
  • Орумбекова Бекболата Оспановича – начальника отдела филиала "Кызылординское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Кызылорда;
  • Пирманову Нурзейнеп Жанабековну – мойщика летательных аппаратов АО "Аэропорт Шымкент";
  • Сулейменова Айткужу Назаровича – главного инженера филиала ТОО "КАЖсервис", Акмолинская область;
  • Тлембекова Ержана Социаловича – приемщика вагонов Экибастузского эксплуатационного вагонного депо филиала "Павлодарское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";
  • Турлыбекова Мухтарбека Шекербековича – старшего авиационного инспектора АО "Авиационная администрация Казахстана", город Астана;
  • Шарипханову Гулжанат Сляшовну – диспетчера Алматинской дистанции пути филиала "Алматинское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Алматинская область;
  • Щёголева Сергея Геннадьевича – машиниста электровоза станции Ерейментау Экибастузского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Павлодарское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", Акмолинская область;

медалью "Шапағат"

  • Амельянову Веру Ивановну – проводника Актюбинского участка регионального филиала "Западный" АО "Пассажирские перевозки";
  • Ашимова Шамкена Ыбыкеновича – проводника Карагандинского участка регионального филиала "Северный" АО "Пассажирские перевозки";
  • Садвокасова Марата Саулебековича – председателя профсоюзного комитета Павлодарского филиала ОО "Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта", Павлодарская область;

присвоить почетное звание "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері"

  • Аверкину Владимиру Васильевичу – капитану-механику высшей категории водолазной станции "Тайфун" Бухтарминского шлюза филиала "Гидротехнические сооружения" РГКП "Қазақстан су жолдары";
  • Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
  • Горвату Андрею Михайловичу – директору Костанайского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол";
  • Исинаманову Борису Александровичу – советнику президента АО "Dosjan temir joly", город Астана;
  • Шаймину Канату Акижановичу – советнику генерального директора ТОО "КАЖсервис", город Караганда.

Указ вводится в действие со дня подписания.

А в Telegram-канале Акорды опубликовали фотографии награжденных.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником и подчеркнул, что они, будучи истинными людьми труда, вносят большую лепту в развитие Казахстана.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 13:23
Впервые в Казахстане транспортник удостоен высшей награды – вручение провел Токаев

Выступая перед работниками транспорта, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проводимой системной работе по улучшению качества автомобильных дорог.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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