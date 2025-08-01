Кто из работников транспорта и какие награды получил из рук Касым-Жомарта Токаева

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Текст 1 августа 2025 года опубликовали на сайте Акорды.

Согласно документу, за большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны Касым-Жомарт Токаев постановил наградить:

орденом "Барыс" II степени

Казанова Жанболата Байрахметовича – директора ТОО "ОблШығысЖол", Восточно-Казахстанская область;

орденом "Барыс" III степени

Сауранбаева Нурлана Ермековича – Министра транспорта;

орденом "Парасат"

Сактаганова Махсата Абдировича – президента ОЮЛ в форме Союза "Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан" (КазАТО), город Алматы;

орденом "Құрмет"

Абильбекову Шолпан Акылбековну – руководителя направления ТОО "КТЖ – Пассажирские локомотивы", город Астана;

Алдыбергенова Талгата Сагиевича – председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Аристова Сергея Викторовича – старшего моториста теплохода "Гибадат Мусалимов" Павлодарского филиала РГКП "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;

Атабекова Қалдарбека Сапарбековича – председателя ОЮЛ "Туркестанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов", город Шымкент;

Глухова Юрия Васильевича – диспетчера-инструктора Карагандинского филиала РГП "Казаэронавигация";

Джумагулова Серика Мусабековича – машиниста филиала области Жетісу ТОО "КАЖсервис";

Каюпова Дархана – председателя ОЮЛ в форме ассоциации "Южавтотранс", город Шымкент;

Кузнецова Виктора Николаевича – инструктора АО "Авиакомпания "SCAT", город Астана;

Наурызбаева Асылбека Коблановича – машиниста тепловоза Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Мангистауское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";

Сагнаеву Аллу Ержаловну – менеджера АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Сатыбалдина Бауржана Талгатбековича – второго помощника капитана теплохода "Бриз" Павлодарского филиала РГКП "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;

Сижанова Алимбая Латипбаевича – дорожного рабочего поселка Карабутак Актюбинского областного филиала ТОО "КАЖсервис";

Смолину Александру Александровну – руководителя службы – директора департамента АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Тайбекова Эрлана Мынбаевича – осмотрщика-ремонтника вагонов станции Уштобе филиала "Алматинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", область Жетісу;

Шакенова Марата Арапбековича – директора департамента АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Шалкарова Абдиашима – ведущего научного сотрудника АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт", Алматинская область;

Шымырова Ерика Сайлауулы – ветерана труда, город Тараз;

Юсупова Кайрата Тулепкалиевича – директора ТОО "Атыраукөлік", город Атырау;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

Амитова Аманкелди Сматовича – дорожного мастера Казалинской дистанции пути филиала "Кызылординское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Ебосынова Аскербая Тенелбаевича – докера-механизатора АО "НК "Актауский международный морской торговый порт";

Рахимова Талгата Какишевича – машиниста тепловоза Жанааркинского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Карагандинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";

Сапагова Тлека Рамазановича – электромеханика Аягозской дистанции сигнализации и связи филиала "Семейское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", область Абай;

Чинпулатову Сайёру Каримджановну – приемосдатчика груза и багажа станции Өскемен-1 филиала "Семейское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Усть-Каменогорск;

Якубовского Владимира Семеновича – водителя автомобиля Жанаесильской дистанции сигнализации и связи филиала "Акмолинское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Северо-Казахстанская область;

медалью "Ерлігі үшін"

Арыстангалиева Адилбека Мерзажановича – охранника стрелковой команды на станции Атырау Атырауского филиала ТОО "Военизированная железнодорожная охрана";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Анпилова Алексея Михайловича – директора ТОО "Capital road construction", город Астана;

Балицкого Виктора Юрьевича – инструктора АО "Эйр Астана", город Алматы;

Болатбаева Оралбека Иржигитовича – водителя ТОО "Caspian Trans Corporation", Мангистауская область;

Джубаева Абая Кадыровича – оператора поста централизации станции Орал филиала "Актюбинское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Уральск;

Кантажиева Джумагали Джумабаевича – дежурного Туркестанского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Шымкентское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";

Конысова Алмаса Набиевича – начальника участка Арысской дистанции сигнализации и связи филиала "Шымкентское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Туркестанская область;

Мавланова Инагамжана Махаметалиевича – водителя АО "Аэропорт Шымкент";

Омарова Мурата Иманбаевича – машиниста электровоза Шуского эксплуатационное локомотивного депо филиала "Жамбылское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";

Омарову Гульнар Курмашевну – оператора ТОО "City Transportation Systems", город Астана;

Орумбекова Бекболата Оспановича – начальника отдела филиала "Кызылординское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", город Кызылорда;

Пирманову Нурзейнеп Жанабековну – мойщика летательных аппаратов АО "Аэропорт Шымкент";

Сулейменова Айткужу Назаровича – главного инженера филиала ТОО "КАЖсервис", Акмолинская область;

Тлембекова Ержана Социаловича – приемщика вагонов Экибастузского эксплуатационного вагонного депо филиала "Павлодарское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки";

Турлыбекова Мухтарбека Шекербековича – старшего авиационного инспектора АО "Авиационная администрация Казахстана", город Астана;

Шарипханову Гулжанат Сляшовну – диспетчера Алматинской дистанции пути филиала "Алматинское отделение магистральной сети" АО "НК "Қазақстан темір жолы", Алматинская область;

Щёголева Сергея Геннадьевича – машиниста электровоза станции Ерейментау Экибастузского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Павлодарское отделение ГП" ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", Акмолинская область;

медалью "Шапағат"

Амельянову Веру Ивановну – проводника Актюбинского участка регионального филиала "Западный" АО "Пассажирские перевозки";

Ашимова Шамкена Ыбыкеновича – проводника Карагандинского участка регионального филиала "Северный" АО "Пассажирские перевозки";

Садвокасова Марата Саулебековича – председателя профсоюзного комитета Павлодарского филиала ОО "Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта", Павлодарская область;

присвоить почетное звание "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері"

Аверкину Владимиру Васильевичу – капитану-механику высшей категории водолазной станции "Тайфун" Бухтарминского шлюза филиала "Гидротехнические сооружения" РГКП "Қазақстан су жолдары";

Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;

Горвату Андрею Михайловичу – директору Костанайского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол";

Исинаманову Борису Александровичу – советнику президента АО "Dosjan temir joly", город Астана;

Шаймину Канату Акижановичу – советнику генерального директора ТОО "КАЖсервис", город Караганда.

Указ вводится в действие со дня подписания.

А в Telegram-канале Акорды опубликовали фотографии награжденных.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником и подчеркнул, что они, будучи истинными людьми труда, вносят большую лепту в развитие Казахстана.

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Выступая перед работниками транспорта, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проводимой системной работе по улучшению качества автомобильных дорог.