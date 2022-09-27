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Токаев прибыл в Шымкент

президент прилет Шымкент Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Шымкент, сообщает Zakon.kz.

После визита в Туркестанскую область президент Казахстана с рабочим визитом направился в Шымкент.

Видео с самолетом главы государства в аэропорту города опубликовано в telegram-канале Акорды.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев посетил Туркестанскую область.

Выступая перед общественностью региона, Токаев высказался о приезжающих в страну россиянах. Он уточнил, что казахстанцы должны проявить заботу и обеспечить им безопасность.

Кроме того, президент поручил предоставить Туркестану статус духовной и исторической столицы.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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