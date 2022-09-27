Токаев отметил предприимчивость шымкентцев

27 сентября на встрече с общественностью Шымкента президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о роли малого и среднего бизнеса в развитии города, сообщает Zakon.kz.

Как следует из выступления главы государства, опубликованного на сайте Акорды, в Шымкенте реализуется программа "Деловой город" по поддержке предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 40%.

Это хороший показатель. В данной сфере работает около 180 тыс. человек. Хотелось бы подчеркнуть предприимчивость шымкентцев. Южане всегда славились своим трудолюбием, которое может служить примером для многих. Как говорится, труд – основа успеха. Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил общественности Шымкента искреннюю признательность за вклад, который они своим трудом вносят в развитие Казахстана.

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