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Редчайшая в мире зебра оказалось под угрозой исчезновения

Зебра Греви под угрозой исчезновения Фото: pixabay
Защитники природы предупредили, что, если в Кении не начнется сезон дождей, то фауна окажется в кризисном положении, сообщает Zakon.kz.

В Кении под угрозой исчезновения оказалась зебра Греви, которая считается самой редкой в мире. Популяция животных стала уменьшаться из-за аномальной засухи, сообщает News24.

Погодные условия оказались самыми засушливыми за 40 лет. Начиная с июня от засухи умерли 40 таких зебр.

В общей сложности в мире обитает 3000 подобных особей, 2,5 тысячи из них – в Кении.

Из-за засухи животные оказываются лишены источников пищи. Волонтеры стали доставлять зебрам сено, однако такая мера не способна полностью решить проблему смертности животных.

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