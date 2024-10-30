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Более трети всех видов деревьев находятся под угрозой исчезновения – исследование

Более трети всех видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 08:40 Фото: pixabay
Эксперты предупредили, что более трети всех видов деревьев в мире находятся под угрозой исчезновения. Это ставит под угрозу экосистемы, растения, животных и экономику по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 38% деревьев сталкиваются с угрозами изменения климата, вырубки лесов, инвазивных видов, вредителей и болезней почти в каждой стране мира.

Деревья составляют более четверти видов, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы. Число находящихся под угрозой исчезновения деревьев более чем вдвое превышает число находящихся под угрозой исчезновения птиц, млекопитающих, рептилий и земноводных.

Деревья считаются "определяющим компонентом многих экосистем" благодаря своей роли в циклах углерода, воды и питательных веществ, почвообразовании и регулировании климата.

По данным Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, 100 деревьев могут удалить 54 тонны оксида углерода и 430 фунтов других загрязнителей воздуха в год.

Люди также экономически зависят от деревьев. По данным МСОП, более 5000 видов деревьев из Красной книги используются в качестве древесины для строительства. Более 2000 видов используются в качестве лекарств, продуктов питания и топлива.

Ранее ученые обратили внимание на другой интересный факт: впервые за 130 лет в Японии вершина горы Фудзи не покрылась снегом.

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