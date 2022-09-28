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В Tele2, Kcell и Beeline Казахстан прокомментировали сбои в работе интернета

В Tele2 и Beeline Казахстан прокомментировали сбои в работе интернета Фото: pexels
Казахстанцы с утра 28 сентября жалуются на сбои в работе интернета, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент редакции обратился за комментарием в пресс-службу операторов связи.

Проблема на сетях всех операторов, при том что сети операторов работают в штатном режиме. Проблема глобальная и не на стороне операторов.Пресс-служба Tele2

О том, что все работает в штатном режиме, сообщили также в пресс-службах Kcell и Beeline Казахстан.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Отметим, что на сбои в работе интернета жалуются ряд казахстанцев, в том числе из Астаны, Алматы, Шымкента, Тараза, Усть-Каменогорска, Павлодарской области.

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