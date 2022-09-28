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В аэропортах Алматы и Атырау из-за сбоя интернет-соединения произошла задержка рейсов

В аэропортах Алматы и Атырау из-за сбоя интернет-соединения произошла задержка рейсов Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сбой в работе интернета, на который жалуются некоторые казахстанцы с утра 28 сентября, отразился на работе аэропортов в Алматы и Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в авиакомпании Air Astana, сбой интернет-соединения у провайдера в аэропорту Алматы и частично в аэропорту Атырау произошел сегодня, 28 сентября, примерно в 4:00.

В связи с этим регистрация на рейсы производилась вручную, что привело к задержке утренних рейсов из Алматы в среднем на 1,5 часа, – говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что интернет-соединение было возобновлено в 8:40.

В настоящее время авиаперевозчик постепенно восстанавливает расписание рейсов, – следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что казахстанцы жалуются на сбои в работе интернета. В Tele2, Kcell и Beeline Казахстан сообщили, что проблема глобальная и не на стороне операторов.

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