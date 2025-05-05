"Смешались пассажиры": что произошло в аэропорту Алматы

5 мая 2025 года в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой в системе контроля доступа. Как это отразилось на работе воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Из-за технического нарушения на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.

В итоге в соответствии с установленным алгоритмом безопасности специалисты провели повторный досмотр пассажиров.

"Мероприятия существенно не повлияли на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сезон отпусков в самом разгаре. Поэтому казахстанцам в очередной раз напомнили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте.