"Смешались пассажиры": что произошло в аэропорту Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
5 мая 2025 года в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой в системе контроля доступа. Как это отразилось на работе воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.
Из-за технического нарушения на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.
В итоге в соответствии с установленным алгоритмом безопасности специалисты провели повторный досмотр пассажиров.
"Мероприятия существенно не повлияли на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что сезон отпусков в самом разгаре. Поэтому казахстанцам в очередной раз напомнили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте.
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