В Казахстане введен запрет на вывоз лома, отходов черных и цветных металлов

Министр индустрии и инфраструктурного развития подписал приказ от 22 сентября 2022 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких отходов, как:

отходы и лом медные;

отходы и лом алюминиевые;

отходы и лом свинцовые;

отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;

прочие отходы, содержащие свинец, кадмий или ртуть;

отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;

несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть.

Автомобильным и морским видом транспорта:

отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0;

отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля;

прочие отходы.

Кроме того, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, а именно:

изделий из черных металлов, используемых для железнодорожных или трамвайных путей, рельс, контррельс и зубчатых рельс, переводных рельс, крестовин глухого пересечения, переводных штанг и прочих поперечных соединений, шпал, стыковых накладок и подкладок, клиньев, опорных плит, крюковых рельсовых болтов, подушек и растяжек, станин, поперечин и прочих деталей, предназначенных для соединения или крепления рельсов;

труб, трубок и профилей полых, из чугунного литья;

труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов;

труб и трубок прочих (например, сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;

труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом), из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;

частей железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележек, осей и колес, и их частей, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории республики для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта, бывших в употреблении и прочих отходов.

Запрет введен в связи с увеличением загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит сырья в виде лома и отходов.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2022 года.

С 6 мая 2022 года в Казахстане действовал запрет на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта: