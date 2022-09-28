В Казахстане введен запрет на вывоз лома, отходов черных и цветных металлов
В частности, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких отходов, как:
отходы и лом медные;
отходы и лом алюминиевые;
отходы и лом свинцовые;
отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
прочие отходы, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть.
Автомобильным и морским видом транспорта:
отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0;
отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля;
прочие отходы.
Кроме того, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, а именно:
изделий из черных металлов, используемых для железнодорожных или трамвайных путей, рельс, контррельс и зубчатых рельс, переводных рельс, крестовин глухого пересечения, переводных штанг и прочих поперечных соединений, шпал, стыковых накладок и подкладок, клиньев, опорных плит, крюковых рельсовых болтов, подушек и растяжек, станин, поперечин и прочих деталей, предназначенных для соединения или крепления рельсов;
труб, трубок и профилей полых, из чугунного литья;
труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов;
труб и трубок прочих (например, сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;
труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом), из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;
частей железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележек, осей и колес, и их частей, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории республики для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта, бывших в употреблении и прочих отходов.
Запрет введен в связи с увеличением загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит сырья в виде лома и отходов.
Приказ вводится в действие с 8 октября 2022 года.
С 6 мая 2022 года в Казахстане действовал запрет на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта:
отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;
автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.