Вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана запретят еще на полгода

Министерство индустрии подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту проекта на шесть месяцев продлят запрет на вывоз из Казахстана:

всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов; автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов;

лома и отходов черных металлов; автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

В случае принятия документа запрет распространится на правоотношения, возникшие с 7 ноября 2023 года.

В пояснительной записке говорится, что целью приказа является увеличение загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 24 августа 2023 года.