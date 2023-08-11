Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана запретят еще на полгода

На полгода планируют продлить запрет на вывоз из РК лома и отходов черных и цветных металлов Фото: pixabay
Министерство индустрии подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту проекта на шесть месяцев продлят запрет на вывоз из Казахстана:

  • всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;
  • автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов;
  • автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

В случае принятия документа запрет распространится на правоотношения, возникшие с 7 ноября 2023 года.

В пояснительной записке говорится, что целью приказа является увеличение загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 24 августа 2023 года.

Читайте также

Виновнице массового отравления студентов в Рудном вынесли приговор

На какие специальности можно учиться по стипендии "Болашак"

Полеты авиакомпании "Беркут" отнесли к деятельности госпредприятий

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления