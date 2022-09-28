В Алматы включат электросирены

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе отметили, что ДЧС Алматы проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения, в связи с чем в четверг, 29 сентября, в 12:55 в городе зазвучат сирены.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения. Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве напомнили, что электросирены или другие сигнальные средства включаются для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал "Внимание всем!". Услышав его, не паникуйте. Необходимо дождаться разъяснения его причины. Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства – возможно, они не слышали передаваемой информации. Немедленно пресекайте любые слухи и проявления паники. Пресс-служба ДЧС Алматы

Как пояснили в городском департаменте по ЧС, к тренировочным включениям сирен следует относиться с пониманием и обязательно потренироваться.

Просим 29 сентября жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие! Пресс-служба ДЧС Алматы

Правила поведения при включении электросирены в случае возникновения ЧС

Если сигнал застал вас дома:

включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

прослушайте экстренное сообщение;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице:

прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

1 марта МЧС Казахстана проверило исправность локальных систем оповещения – были включены сирены, а по телевидению, радио и в интернете транслировали специальные сообщения.