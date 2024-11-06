В Алматы ожидается ливень

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что сегодня, 6 ноября 2024 года, в Алматы ожидается сильный дождь, в горных районах – ветер западный, порывы могут достичь от 15 до 20 м/с.

"В связи с предупреждением "Казгидромета" о сильном дожде в Алматы жителей города просят скорректировать маршрут движения. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой. Владельцев частных домов просят принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока". Пресс-служба ДЧС Алматы

Если же дождь застал на улице, в ведомстве порекомендовали:

Обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;

Не оставлять автомобили под деревьями.

Не стоять под слабо укрепленными конструкциями, так как их разрушение может привести к травмированию людей.

"Пешеходам также необходимо проявлять осторожность – помните, что вас не видно во время дождя!" Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщали, что на Алматы, Астану и Шымкент обрушится непогода.