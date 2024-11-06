В Алматы ожидается ливень
Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Из нее следует, что сегодня, 6 ноября 2024 года, в Алматы ожидается сильный дождь, в горных районах – ветер западный, порывы могут достичь от 15 до 20 м/с.
"В связи с предупреждением "Казгидромета" о сильном дожде в Алматы жителей города просят скорректировать маршрут движения. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой. Владельцев частных домов просят принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока".Пресс-служба ДЧС Алматы
Если же дождь застал на улице, в ведомстве порекомендовали:
- Обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- Не оставлять автомобили под деревьями.
- Не стоять под слабо укрепленными конструкциями, так как их разрушение может привести к травмированию людей.
"Пешеходам также необходимо проявлять осторожность – помните, что вас не видно во время дождя!"Пресс-служба ДЧС Алматы
Ранее в РГП "Казгидромет" сообщали, что на Алматы, Астану и Шымкент обрушится непогода.
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