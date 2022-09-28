Токаев анонсировал переход к цифровому "Невидимому правительству"

Выступая на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что одним из важных приоритетов является сфера Government to citizens, то есть оказание услуг гражданам, сообщает Zakon.kz.

Глава государства анонсировал переход к новому формату цифровизации.

С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – "Invisible Government" ("Невидимое правительство"). Касым-Жомарт Токаев

Его суть, как объяснил президент, заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах.

Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства обозначил пять приоритетов Казахстана в цифровой трансформации. Среди них президент обозначил "развитие человекоцентричности", "создание благоприятных условий для IT-отрасли", "масштабная модернизация IT-инфраструктуры", "развитие цифровой экономики и Индустрии 4.0", а также "укрепление человеческого капитала".

Касым-Жомарт Токаев, ссылаясь на прогнозы экспертов, заявил, что через 10 лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях.

В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Прочный задел для этого уже имеется, - отметил президент.

По его словам, Казахстан, опережая многие развитые страны, входит в Топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН.

Казахстан четко определился с вектором развития цифровизации как с содержательной, так и с институциональной стороны, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана высказался о проведении SpaceX и OneWeb в самых отдаленных селах и заявил о потребности в IT-специалистах.