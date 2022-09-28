Токаев заявил о потребности в IT-специалистах

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, отметил, что спрос на специалистов в IT-сфере постоянно увеличивается, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что главным богатством страны являются люди.

По его словам, буквально два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов.

Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году возрастет до 200 миллионов. Очевидно, что с течением времени эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным. Касым-Жомарт Токаев

Токаев уточнил, что поставил задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов.

Глава государства добавил, что в Казахстане работает очень много талантливых людей.

Поэтому перед правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев анонсировал переход к цифровому "Невидимому правительству".