Токаев заявил о потребности в IT-специалистах
Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев, выступая на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, отметил, что спрос на специалистов в IT-сфере постоянно увеличивается, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что главным богатством страны являются люди.
По его словам, буквально два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов.
Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году возрастет до 200 миллионов. Очевидно, что с течением времени эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным.Касым-Жомарт Токаев
Токаев уточнил, что поставил задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов.
Глава государства добавил, что в Казахстане работает очень много талантливых людей.
Поэтому перед правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, Токаев анонсировал переход к цифровому "Невидимому правительству".
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ