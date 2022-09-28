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Президент высказался о проведении SpaceX и OneWeb в казахстанских селах

космос, интернет Фото: Twitter/SpaceX
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству цифрового развития активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb. Об этом глава государства заявил 28 сентября во время Digital Bridge 2022, сообщает Zakon.kz.
Глобальный мегатренд уже определяет ключевую роль цифровой трансформации как основного фактора развития мировой экономики.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По оценкам экспертов, эффект от внедрения цифровых технологий к 2025 году достигнет $40 трлн долларов.

Мы нацелены преобразовать нашу экономику и промышленность, переориентировав ее на рельсы цифровых технологий и Индустрии 4.0. Касым-Жомарт Токаев

На казахстанский рынок привлекают крупнейших игроков облачных вычислений, таких как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud и других.

Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом. Касым-Жомарт Токаев

На форуме президент Казахстана анонсировал переход к цифровому "Невидимому правительству". Также Токаев заявил о потребности в IT-специалистах.

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