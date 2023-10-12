Токаев о регулировании ИИ: Нужны справедливые "правила игры"

12 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме Digital Bridge 2023 в Астане, отметил, что искусственный интеллект – это уже не научная фантастика, а наступившая реальность, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на наших глазах разворачивается новая эра. Технология искусственного интеллекта является такой же революционной, какими в свое время были электричество и интернет.

"Она способна кардинально поменять уклад жизни человека, автоматизировать многие рабочие процессы и создать значительную по своим масштабам экономическую ценность. По оценкам экспертов, потенциальный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику сопоставим с четвертью глобального ВВП". Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что широкое применение данной технологии может стать важнейшим фактором поступательного развития Казахстана. Для этого, по словам Токаева, нужно в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта.

"Предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ. Это передовая международная практика, такой шаг позволит нам задать устойчивый вектор технологического прогресса страны. Считаю, что прежде всего мы должны сосредоточиться на внедрении технологий искусственного интеллекта в таких значимых для нашей экономики отраслях, как нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика". Касым-Жомарт Токаев

Большое значение, продолжил глава государства, также имеет широкое использование возможностей искусственного интеллекта при оказании государственных услуг.

"Здесь мы уже добились серьезных результатов. В частности, была запущена "Цифровая карта семьи", которая позволяет определять уровень социального благополучия граждан и проактивно оказывать им государственную поддержку. Аналогичный продукт следует внедрить и для бизнеса на базе холдинга "Байтерек", который по моему поручению уже начал масштабную цифровую трансформацию". Касым-Жомарт Токаев

Искусственный интеллект может в значительной мере оптимизировать процесс трансформации наших городов в полноценные smart city, благоприятные для проживания и работы.

"Необходимо обеспечить нормативное регулирование искусственного интеллекта. На сегодняшний день более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи. Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан. Нужно, чтобы правовые условия стимулировали приход международных компаний на наш рынок. Для этого необходимо соблюсти баланс интересов, сформировать открытые и справедливые "правила игры". Касым-Жомарт Токаев

В целом, отметил он, стоит непростая задача интегрировать инструменты искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей, не нарушая их права и свободы.

"Надеюсь, что участники форума смогут внести вклад в разработку базовых документов, регулирующих данную сферу, в том числе проекта Цифрового кодекса", – заключил президент.

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Токаев и ранее затрагивал тему ИИ. К примеру, 14 сентября 2023 года он заявил, что беспрецедентное развитие искусственного интеллекта ставит перед государствами задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг.