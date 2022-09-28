В Минобороны напомнили про учения Коллективных сил ОДКБ на юге Казахстана

Фото: пресс-служба МО РК

В Министерстве обороны Казахстана выступили с официальным сообщением. В нем напоминают об учениях в двух областях республики и призывают казахстанцев доверять официальной информации, сообщает Zakon.kz.

C 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях проходят учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022". Как отметили в оборонном ведомстве, на эти учения в Казахстан прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. По информации пресс-службы Минобороны РК, их передвижение осуществляется различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации. Пресс-служба МО РК Читайте также В Конаеве прошел гала-концерт ансамбля Нацгвардии Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах В Костанайской области проходит межведомственное учение "Бекет-2022"

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