Минобороны предупредило жителей двух областей Казахстана

Фото: пресс-служба МО РК

18 сентября 2024 года Министерство обороны (МО) Казахстана выступило с официальным сообщением. В нем говорится о предстоящем учении "Нерушимое братство-2024", сообщает Zakon.kz.

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