Минобороны предупредило жителей двух областей Казахстана
Фото: пресс-служба МО РК
18 сентября 2024 года Министерство обороны (МО) Казахстана выступило с официальным сообщением. В нем говорится о предстоящем учении "Нерушимое братство-2024", сообщает Zakon.kz.
Согласно предупреждению оборонного ведомства:
"С 26 сентября по 7 октября 2024 года на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".
Далее отмечено, что с сегодняшнего дня, 18 сентября, к месту проведения учения комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
"По территории Алматинской и Жетысуской областей передвижение военнослужащих будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом".Пресс-служба МО РК
Далее следует обращение и напоминание к казахстанцам.
"Просим граждан и представителей СМИ не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации".Пресс-служба МО РК
Ранее Министерство заявляло о проведении оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024" со 2 по 13 сентября на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области.
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