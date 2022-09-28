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В Германии допускают, что все нити "Северного потока" вышли из строя навсегда

Три трубы газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" могут навсегда остаться непригодными для использования, считает Служба безопасности Германии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники.

Трубопроводы невозможно отремонтировать оперативно, а в газопроводы сейчас поступает много соленой воды, которая впоследствии вызовет коррозию, считают службы безопасности.

Кризисная группа Федерального министерства иностранных дел расследует инцидент, несколько федеральных министерств и канцелярия обсуждают последствия. Уже принят первый шаг в виде усиления контроля над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции. Федеральные земли обязали усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей. Защита строящихся в настоящее время терминалов сжиженного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей также вызывает беспокойство.

26 сентября случилась утечка газа из газопровода "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм. Власти Дании к месту аварии до устранения последствий призвали не приближаться.

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Позже стало известно об утечке газа на двух нитках "Северного потока-1". В госбезопасности Германии не исключили, что давление на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" упало из-за возможной диверсии.

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