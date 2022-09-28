В Германии допускают, что все нити "Северного потока" вышли из строя навсегда
Об этом пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники.
Трубопроводы невозможно отремонтировать оперативно, а в газопроводы сейчас поступает много соленой воды, которая впоследствии вызовет коррозию, считают службы безопасности.
Кризисная группа Федерального министерства иностранных дел расследует инцидент, несколько федеральных министерств и канцелярия обсуждают последствия. Уже принят первый шаг в виде усиления контроля над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции. Федеральные земли обязали усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей. Защита строящихся в настоящее время терминалов сжиженного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей также вызывает беспокойство.
26 сентября случилась утечка газа из газопровода "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм. Власти Дании к месту аварии до устранения последствий призвали не приближаться.
Позже стало известно об утечке газа на двух нитках "Северного потока-1". В госбезопасности Германии не исключили, что давление на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" упало из-за возможной диверсии.