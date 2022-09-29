Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом

Граждане России благодарят казахстанцев за радушный прием и помощь в трудное для них время. В знак признания россияне оставляют цветы и плакаты у посольств Казахстана за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Россиянка Александра Астахова отнесла цветы и плакат с благодарностью к посольству Казахстана в России.

Фото: Facebook/Александра Астахова

Была первая. Согласовала свои действия с полицейским в будке и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа на Чистопрудном бульваре оставлять свои благодарности за помощь российским беженцам, – написала Александра Астахова на своей странице в Facebook.

Видео, снятое у посольство Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, опубликовал ZTB.kz. Здание посольства находится в Лондоне на Пэлл-Мэлл.

Россияне несут цветы, письма и плакаты в знак благодарности жителям Казахстана, принимающих россиян уже неделю.

21 cентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в России.

27 сентября министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал, предусмотрена ли выдача выехавших после 21 сентября граждан российским властям.

Ежедневно растет число прибывающих в Казахстан россиян. По состоянию на 28 сентября порядка 100 тысяч россиян въехали в Казахстан, сообщили в МВД. Однако уже 65% из них выехали из республики.