Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
Россиянка Александра Астахова отнесла цветы и плакат с благодарностью к посольству Казахстана в России.
Фото: Facebook/Александра Астахова
Была первая. Согласовала свои действия с полицейским в будке и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа на Чистопрудном бульваре оставлять свои благодарности за помощь российским беженцам, – написала Александра Астахова на своей странице в Facebook.
Видео, снятое у посольство Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, опубликовал ZTB.kz. Здание посольства находится в Лондоне на Пэлл-Мэлл.
Россияне несут цветы, письма и плакаты в знак благодарности жителям Казахстана, принимающих россиян уже неделю.
21 cентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в России.
27 сентября министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал, предусмотрена ли выдача выехавших после 21 сентября граждан российским властям.
Ежедневно растет число прибывающих в Казахстан россиян. По состоянию на 28 сентября порядка 100 тысяч россиян въехали в Казахстан, сообщили в МВД. Однако уже 65% из них выехали из республики.
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