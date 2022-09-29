Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы

В последнее время на улицах Алматы стали чаще встречаться молодые мужчины, на вид – явно приезжие. Часть из них уехали из Российской Федерации в попытке избежать мобилизации. Некоторые арендуют квартиры, стоят в очередях вместе с местными жителями в кассы магазинов, гуляют с семьями.

Правда, выдает их все же некоторая скованность, напряженность и какой-то настороженный взгляд.

Корреспондент Zakon.kz пообщался с мигрантом из России, приехавшим в Алматы.

Что касается общения, то и тут все непросто. Большинство россиян, осевших напостоянку или на время в Алматы, ведут себя настороженно и в отличие от местных жителей не особо разговорчивые. Вытянуть на разговор удалось лишь одного парня, выгуливавшего таксу по аллеям парка "Южный". Он представился Егором, фамилию свою называть отказался. И где сейчас проживает, тоже не сказал. Затем, немного помявшись, не очень охотно, но все же ответил на несколько вопросов.

– Вы из России? А почему приехали в Алматы, из-за повестки?

– Да, я русский по национальности, гражданин РФ. Я как раз попадаю в категорию военнообязанных до 35 лет, мне 32 года. Ни в каких горячих точках не служил. Воинская специальность – командир отделения мотострелкового взвода, сержант. Срочную службу в армии проходил в пехоте. Может, поэтому и принесли повестку…

– Не боишься, что привлекут к ответственности за то, что ты не явился в военкомат, а уехал в другую страну?

– Нет, не боюсь. Когда принесли повестку, меня-то самого дома не было! Ее вручили моей маме. А это уже нарушение со стороны сотрудников военкомата. А почему меня не было дома, по каким-таким причинам я отсутствовал, пусть разбираются. Может, я был болен и физически не смог вернуться в Россию на момент мобилизации? Да и российские СМИ постоянно сообщают о каких-то нарушениях со стороны военкоматов. То военнообязанных не той категории запаса призовут, то повестки неправильно вручат. Как мне, например. Если призывника нет дома, то зачем, спрашивается, вручать повестку его матери?! Да и вообще, я думаю, весь этот цирк с конями скоро закончится. Не будут же вечно призывать.

– Тогда почему решил уехать из РФ?

– Да потому что воевать с родственным народом – это безобразие. Как можно убивать братьев-славян? А наша общая история как же?! Киевская Русь? Одна вера и культура? Я считаю, что нужно было договариваться. Как угодно, но решать все проблемы политическими методами. И подписать новые договоренности, но не воевать друг с другом.

– Такса тоже от мобилизации уехала?

– Нет! (Смеется). Она местная, алматинская. Это собака хозяев квартиры, где я сейчас проживаю. Просто я пока не работаю, поэтому и выгуливаю собаку по три раза в день.

– Какие у тебя первые впечатления о Казахстане и об Алматы?

– Люди на улицах улыбаются, очень доброжелательные. Сначала я опасался, что Казахстан начнет высылать таких, как я, обратно в Россию. Но власти вашей республики официально сообщили, что не будут этого делать. Услышав это, я очень обрадовался. Ведь в отношении меня дома, в России, не было возбуждено уголовного дела из-за уклонения от воинской обязанности, я не нахожусь в межгосударственном розыске за совершение каких-то правонарушений или преступлений. Так чего мне бояться? Вот подумаю немного и, возможно, вообще откажусь от гражданства РФ и приму гражданство Казахстана.