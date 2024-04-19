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Токаев подписал закон о запрете вейпов

Токаев подписал закон о запрете вейпов, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 18:01 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 апреля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.

Законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников (вводится в действие по истечении 6 месяцев после официального опубликования Закона).

Приняты поправки, направленные на поддержку медицинских работников:

  • предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;
  • установлена государственная награда – почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";
  • для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;
  • медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.
  • Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования).

Ранее сообщалось, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты 14 марта 2024 года вернули в Мажилис проект закона, предусматривающий установление запрета на ввоз и распространение вейпов. 

Также Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае 15 марта высказался о запрете на ввоз и распространение вейпов в Казахстане. По его словам, вейпы наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации. 

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