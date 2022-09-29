Казахстан и Россия согласуют перечень пунктов пропуска через границу
В частности, изменена статья 1 соглашения, в которой теперь говорится, что стороны устанавливают на российско-казахстанской государственной границе многосторонние и двусторонние пункты пропуска, наименования, местоположение и классификация которых указаны в приложении.
При этом перечни пунктов пропуска стороны согласуют по дипломатическим каналам.
В приложении указан перечень пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу, из которых:
35 многосторонних пунктов (18 железнодорожных и 17 – автомобильных);
14 двусторонних (13 – автомобильных и 1 – речной).
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 октября.
В последние дни на пунктах пропуска через границу отмечается большое скопление автомобилей из России с желающими покинуть страну. Казахстан принимает меры, чтобы упорядочить ситуацию и снять напряжение. По данным в МВД, с 21 сентября в страну въехало 98 тысяч россиян.
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