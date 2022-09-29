Казахстан и Россия согласуют перечень пунктов пропуска через границу

МИИР РК подготовило Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами России и Казахстана о пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу от 23 декабря 1998 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменена статья 1 соглашения, в которой теперь говорится, что стороны устанавливают на российско-казахстанской государственной границе многосторонние и двусторонние пункты пропуска, наименования, местоположение и классификация которых указаны в приложении.

При этом перечни пунктов пропуска стороны согласуют по дипломатическим каналам.

В приложении указан перечень пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу, из которых:

35 многосторонних пунктов (18 железнодорожных и 17 – автомобильных);

14 двусторонних (13 – автомобильных и 1 – речной).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 октября.

В последние дни на пунктах пропуска через границу отмечается большое скопление автомобилей из России с желающими покинуть страну. Казахстан принимает меры, чтобы упорядочить ситуацию и снять напряжение. По данным в МВД, с 21 сентября в страну въехало 98 тысяч россиян.