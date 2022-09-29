В Алматы с 18 этажа выпал подросток
Фото: freepik
Подросток скончался после падения с 18 этажа многоэтажки в Алматы. В полиции города рассказали Zakon.kz, что назначены соответствующие экспертизы.
По данным пресс-службы Департамента полиции города, погибший был 2007 года рождения.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК.Пресс-служба ДП Алматы
Назначена соответствующая экспертиза, уточнили в ведомстве.
10 сентября сообщалось, что 14-летняя школьница покончила с собой в Талдыкоргане.
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