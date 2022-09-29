В Алматы с 18 этажа выпал подросток

Фото: freepik

Подросток скончался после падения с 18 этажа многоэтажки в Алматы. В полиции города рассказали Zakon.kz, что назначены соответствующие экспертизы.

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