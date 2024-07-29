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15-летний подросток спрыгнул с пятого этажа в Атырау

15-летний подросток спрыгнул с пятого этажа в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 15:50 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Атырау подросток выбросился из окна пятого этажа и скончался на месте от травм, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 28 июля около 06:30.

В полиции подробности не разглашают в интересах следствия.

"Возбуждено уголовное дело, ведется комплексное расследование по факту совершения самоубийства подростка 2009 года рождения. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – проинформировали в полиции.

14 июня 2024 года стало известно, что в Алматы покончила с жизнью 27-летняя начинающая блогер Айлуна Рахимбекова. Она оставила предсмертную записку.

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