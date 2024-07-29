15-летний подросток спрыгнул с пятого этажа в Атырау

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Атырау подросток выбросился из окна пятого этажа и скончался на месте от травм, сообщает Zakon.kz.

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