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Законодательство РК

Алихан Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики

Алихан Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы деятельности АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" и ТОО "Парк хранения сжиженного газа", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, в отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" расследование ведется по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен. Об этом рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров.

Также он напомнил, что АЗРК продолжает расследование в отношении ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" по вопросу установления монопольно высоких цен на сжиженный нефтяной газ и услуги перевалки-хранения.

Премьер-министр поручил продолжить работу по данным направлениям, подготовить по итогам соответствующие предложения и вынести их на рассмотрение комиссии.Пресс-служба премьер-министра РК

9 февраля стало известно, что Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении газосетевой организации ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" из-за установления монопольно высоких цен.

23 сентября в АЗРК сообщили, что в отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" начато расследование из-за завышения цен на некоторые услуги.

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