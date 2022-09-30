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Популярный российский блогер приехал в Казахстан

блогер Россия Казахстан Фото: Instagram/adam_moran
Создатель YouTube-шоу +100500 Максим Голополосов пересек границу России с Казахстаном. Видео с блогером опубликовал на странице в Instagram актер Тимур Дарханов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский блогер поделился с комментаторами подробностями встречи и уточнил, что Максиму понравилась еда.

Добро пожаловать в Казахстан! Еда и гостеприимство понравились. Едут дальше, – уточнил Дарханов.

На видео радостный Максим Голополосов поприветствовал казахстанцев: "Привет, Казахстан!".

видео встреча

Фото: Instagram/timurdarkhanov

27 сентября в соцсетях сообщалось, что российского блогера заметили на границе с Казахстаном. Известный ведущий был на пропускном пункте "Илек" у Оренбурга.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что после объявления частичной мобилизации в России с 21 сентября порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан. При этом из страны выехали более 64 тыс. россиян.

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