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Культура и шоу-бизнес

Макс +100500 признался, что снялся в двух голливудских фильмах

Знаменитость, юморист, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 04:59 Фото: Telegram-канал +100500
Российский блогер Максим Голополосов, известный как Макс +100500, рассказал, как в качестве актера снялся в двух голливудских фильмах, сообщает Zakon.kz.

В проекте "Дежурный по Кинопоиску" он признался, что в итоге в обеих картинах так и не попал в финальный монтаж, но сам процесс съемок запомнил надолго.

В комедии "Скауты против зомби", где снимались Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан, Голополосов играл зомби. Движению его обучал специальный хореограф, но, по словам Макса, у него уже был опыт такой роли. Все потому, что в детстве он играл в компьютерные игры по Resident Evil и был большим фанатом зомби-тем.

Вторая картина в фильмографии Макса – "Обитель зла: Последняя глава", которая снималась в ЮАР.

"Три часа пластического грима. Правда, на монтаже получалось так, что каждый раз, когда камера должна пролететь мимо меня, они кат делают на другой ракурс. В итоге в кадр я нигде не попал", – подытожил Макс.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп вернулся в Голливуд и шокировал поклонников новым образом.

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Аксинья Титова
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