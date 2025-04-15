Макс +100500 признался, что снялся в двух голливудских фильмах

Российский блогер Максим Голополосов, известный как Макс +100500, рассказал, как в качестве актера снялся в двух голливудских фильмах, сообщает Zakon.kz.

В проекте "Дежурный по Кинопоиску" он признался, что в итоге в обеих картинах так и не попал в финальный монтаж, но сам процесс съемок запомнил надолго.

<br>

В комедии "Скауты против зомби", где снимались Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан, Голополосов играл зомби. Движению его обучал специальный хореограф, но, по словам Макса, у него уже был опыт такой роли. Все потому, что в детстве он играл в компьютерные игры по Resident Evil и был большим фанатом зомби-тем.

Вторая картина в фильмографии Макса – "Обитель зла: Последняя глава", которая снималась в ЮАР.

"Три часа пластического грима. Правда, на монтаже получалось так, что каждый раз, когда камера должна пролететь мимо меня, они кат делают на другой ракурс. В итоге в кадр я нигде не попал", – подытожил Макс.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп вернулся в Голливуд и шокировал поклонников новым образом.

