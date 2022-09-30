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Нацбанк: Ранее выпущенные банкноты в 20 тысяч тенге обязательны к приему

Нацбанк: Ранее выпущенные банкноты в 20 тысяч тенге обязательны к приему Фото: Zakon.kz
30 сентября в Национальном банке Казахстана сообщили о выпуске в обращение новой банкноты номиналом 20 тыс. тенге. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе НБК разъяснили, что делать казахстанцам со старыми купюрами.

В Нацбанке отметили, что все ранее выпущенные банкноты номиналом 20 тыс. тенге (2015 и 2021 годов выпуска) остаются в обращении наряду с банкнотами нового дизайна.

Все они обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее сообщалось, что 1 октября 2022 года Национальный банк Казахстана выпустит в обращение банкноту номиналом 20 тыс. тенге. В Нацбанке отметили, что новая купюра выполнена в едином стиле с уже находящимися в обращении денежными знаками.

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