Торегали Тореали назвал причину конфликта с гидом на Кольсае

Популярный певец Торегали Тореали находится в изоляторе временного содержания после инцидента, который случился на Кольсае. Он поделился своей версией случившегося 30 cентября, сообщает Zakon.kz

По его словам, конфликт начался во время съемок нового клипа. Потерпевший смотрел в его сторону и тем самым якобы мешал работе. Далее словесная перепалка закончилась рукоприкладством со стороны певца.

Также на видео из соцсетей было видно, как артист выразился нецензурной бранью.

Правонарушение зарегистрировано по статье 293 УК РК – "Хулиганство".

28 cентября Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае.

30 сентября заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил, что Торегали Тореали водворен в изолятор временного содержания.