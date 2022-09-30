Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в НАТО
По словам Столтенберга, каждая демократическая страна в Европе имеет право подать заявку на вступление в НАТО. Ему задали вопрос о том, может ли Украина вступить в ускоренном порядке, но конкретно на него он не ответил.
Мы снова и снова говорим, что НАТО остается открытым. Союзники НАТО в этом году встречались в Мадриде и там было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать, в какие оборонные альянсы вступать. Конечно, решение о членстве должно приниматься всеми 30 членами. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помогать Украине защищаться от российского вторжения. И это наша основная цель. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал президента Владимира Путина ответственным за конфликт на Украине, но также сказал, что в силах Путина положить конец боевым действиям. Если Украина прекратит воевать, то она прекратит свое существование как суверенная держава, считает генсек.
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