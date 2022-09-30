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Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Украина ускоренную процедуру в НАТО Фото: Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

Мы (Украина и НАТО) доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.Президент Украины Владимир Зеленский

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