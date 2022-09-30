Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

Мы (Украина и НАТО) доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Президент Украины Владимир Зеленский

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Заявление Зеленского прозвучало после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проведет 30 сентября незапланированную пресс-конференцию.

Для вхождения в НАТО необходимо получить поддержку всех 30 стран-участников альянса. Ранее, после запроса о вхождении в НАТО Финляндии и Швеции, несогласие выражала Турция. Анкара поставила ряд условий и затем дала свое согласие.

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28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в Евросоюзе. 9 июня Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. 23 июня Совет ЕС согласовал статус кандидата для Украины.