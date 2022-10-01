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Центр поддержки матерей открыли в Талгарском районе

Центр поддержки матерей открыли в Талгарском районе Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В новом учреждении трудятся и обучаются многодетные мамы и женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Они здесь приобретают билет в счастливую и успешную жизнь.

Для этого здесь работают психолог, юрист, социальный работник, учитель, еще несколько специалистов, которые поддерживают их, дают работу и вдохновляют к покорению новых высот.

Центр поддержки матерей открыли в Талгарском районе

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В центре поддержки мамы осваивают азы парикмахерского мастерства, шитья, лечебного массажа, а также бесплатно изучают английский язык.

Центр поддержки матерей открыли в Талгарском районе

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Занятия проводятся три раза в неделю по два часа.

Пока женщины обучаются, их дети проходят занятия по английскому языку.

Центр поддержки матерей открыли в Талгарском районе

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Особое значение профессионалы уделяют профилактике, ведь для центра важно предотвращать подобные ситуации.

Центр поддержки матерей открыли в Талгарском районе

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Отметим, центр был создан при поддержке акимата Алматинской области инициативными индивидуальными предпринимателями.

Этим летом аким области Марат Султангазиев провел встречу с жителями Талгарского района. Тогда мы сказали, что центр поддержки матерей находится в городе Алматы и многим трудно туда добираться. И предложили открыть аналогичную организацию в нашем районе. Тогда аким пообещал решить этот вопрос. Как видите, наша просьба не осталась неуслышанной, и сегодня наш цент распахнул свои двери.Руководитель организации Толқын Саметова

По словам обладательницы "Күміс алқа" Кенжегуль Гуалиевой, цель этого центра – помочь женщинам реализовать себя.

Гульзада Бегимбетова, одна из преподавателей, которая обучает многодетных матерей швейному делу. Она предпринимательница, открывшая свое дело по программе “Бастау Бизнес".

В мастерской мы шьем различную спортивную одежду и продаем товар на рынке по доступным ценам. У нас скоро будет свой бренд, – отметила она.

В свою очередь пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел, принявший участие в мероприятии, отметил, что аналогичные центры будут открыты и в других районах области.

По поручению главы региона первая организация открылась в Талгарском районе. Потому что здесь очень много многодетных матерей, больше 6 тыс. семей. В настоящее время ведется работа по переезду центра в более комфортное здание, – сообщил он.

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