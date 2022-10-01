Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов поручил усилить работу по разъяснению прав казахстанцев при аренде жилья

Смаилов поручил усилить работу по разъяснению прав казахстанцев при аренде жилья Фото: primeminister.kz
На совещании по актуальным вопросам миграции, которое прошло в субботу, 1 октября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался об аренде жилья, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья.

Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через еGov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон.Алихан Смаилов

По его словам, это позволит защитить права казахстанцев как с одной, так и с другой стороны.

Новость по теме

64 россиянина подали документы на получение гражданства РК

Ранее заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

Читайте также

Отдельные полосы для казахстанцев выделены на границе с Россией

64 россиянина подали документы на получение гражданства РК

Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции

Динара Халдарова
Россия Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Чем рискует Европа из-за возможной диверсии "Северного потока"
"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления