Смаилов поручил усилить работу по разъяснению прав казахстанцев при аренде жилья

На совещании по актуальным вопросам миграции, которое прошло в субботу, 1 октября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался об аренде жилья, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья.

Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через еGov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон. Алихан Смаилов

По его словам, это позволит защитить права казахстанцев как с одной, так и с другой стороны.

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Ранее заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.