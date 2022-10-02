Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя

Оба боксера сдали допинг-тесты после завершения трилогии в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

Ранее GGG и Канело подписались на тестирование WADA в преддверии поединка в рамках программы WBC "чистый бокс", сообщает Sports.kz.

Теперь же они без проблем завершили период проверок. Оба боксера получили "чистый" допинг-результат.

Третий бой Головкин – Канело состоялся утром 18 сентября по астанинскому времени и завершился победой мексиканца единогласным решением судей.

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