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Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя

Допинг-тест Головкина и Канело Фото: Instagram/gggboxing
Оба боксера сдали допинг-тесты после завершения трилогии в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

Ранее GGG и Канело подписались на тестирование WADA в преддверии поединка в рамках программы WBC "чистый бокс", сообщает Sports.kz.

Теперь же они без проблем завершили период проверок. Оба боксера получили "чистый" допинг-результат.

Третий бой Головкин – Канело состоялся утром 18 сентября по астанинскому времени и завершился победой мексиканца единогласным решением судей.

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