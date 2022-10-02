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В Дании заявили, что утечка газа из "Северных потоков" прекратилась

Утечка газа из "Северных потоков" прекратилась Фото: nord-stream.com
В Дании заявили, что утечка газа на "Северных потоках" прекратилась, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщило датское энергетическое агентство в воскресенье 2 октября.

Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершен, – говорится в сообщении агентства.

Накануне агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".

В трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.

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