В Дании заявили, что утечка газа из "Северных потоков" прекратилась
Об этом в Twitter сообщило датское энергетическое агентство в воскресенье 2 октября.
Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершен, – говорится в сообщении агентства.
Накануне агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".
В трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".