Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сотрудникам "Астана Тазалык" повышают оклады и вводят премиальные

Сотрудникам "Астана Тазалык" повышают оклады и вводят премиальные Фото: gov.kz
С ноября текущего года сотрудникам "Астана Тазалық" поднимут оклад на 20%.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает официальный сайт городского акимата.

Сотрудникам

Фото: gov.kz

Поздравил сотрудников "Астана Тазалық" с 14-летием компании. Наши коммунальщики работают и днем, и ночью, в любую погоду: морозы, дождь, снег и жару. Благодаря их тяжелой и ответственной работе в городе поддерживается порядок и чистота. Сотрудники коммунальных служб работают над тем, чтобы создать более комфортные условия для горожан.Алтай Кульгинов

Сотрудникам

Фото: gov.kz

Со своей стороны, как отметил столичный градоначальник, акимат работает над улучшением условий для работы: к примеру, за три года приобрели свыше 300 единиц спецтехники и оборудования, тем самым значительно обновили и расширили автопарк.

Сотрудникам

Фото: gov.kz

На системной основе повышаем оклад. К примеру, с ноября текущего года на 20% увеличим заработную плату дорожным рабочим и водителям (ранее оклад повышался также для других категорий). Ввели премиальные, в том числе на праздники. Но и этого недостаточно. Мы будем и дальше прикладывать все усилия для создания условий, в том числе повышать заработную плату сотрудникам коммунальных служб.Алтай Кульгинов

Сотрудникам

Фото: gov.kz

Аким Астаны выразил благодарность столичным коммунальщикам.

Мы ценим ваш нелегкий благородный труд.Алтай Кульгинов

Ранее сообщалось, что Алтай Кульгинов встретился с жителями микрорайона Нұр Бесік и обсудил вопросы развития района.

Динара Халдарова
Астана Кульгинов Алтай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
На Собчак могут завести дело
На Собчак могут завести дело
Сверхмощный компьютер Тесла обесточил город
Сверхмощный компьютер Tesla с первого включения обесточил город
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления