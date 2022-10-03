Сотрудникам "Астана Тазалык" повышают оклады и вводят премиальные

С ноября текущего года сотрудникам "Астана Тазалық" поднимут оклад на 20%.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает официальный сайт городского акимата.

Фото: gov.kz

Поздравил сотрудников "Астана Тазалық" с 14-летием компании. Наши коммунальщики работают и днем, и ночью, в любую погоду: морозы, дождь, снег и жару. Благодаря их тяжелой и ответственной работе в городе поддерживается порядок и чистота. Сотрудники коммунальных служб работают над тем, чтобы создать более комфортные условия для горожан. Алтай Кульгинов

Фото: gov.kz

Со своей стороны, как отметил столичный градоначальник, акимат работает над улучшением условий для работы: к примеру, за три года приобрели свыше 300 единиц спецтехники и оборудования, тем самым значительно обновили и расширили автопарк.

Фото: gov.kz

На системной основе повышаем оклад. К примеру, с ноября текущего года на 20% увеличим заработную плату дорожным рабочим и водителям (ранее оклад повышался также для других категорий). Ввели премиальные, в том числе на праздники. Но и этого недостаточно. Мы будем и дальше прикладывать все усилия для создания условий, в том числе повышать заработную плату сотрудникам коммунальных служб. Алтай Кульгинов

Фото: gov.kz

Аким Астаны выразил благодарность столичным коммунальщикам.

Мы ценим ваш нелегкий благородный труд. Алтай Кульгинов

Ранее сообщалось, что Алтай Кульгинов встретился с жителями микрорайона Нұр Бесік и обсудил вопросы развития района.