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Премии в размере четырех окладов получат сотрудники Минфина

Казахстан премии Минфин Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса рассказал, что сотрудники министерства получат новогодние премии в размере трех-четырех окладов, сообщает Zakon.kz.

27 декабря 2023 года он отметил, что на премирование отдельной статьи бюджета нет – это общие расходы на зарплату, командировочные и расходы на другие текущие затраты. Но после всех мероприятий – закупочных, выплаты зарплаты, остается какая-то экономия у каждого госоргана.

"Предусмотрено законом, что если остается небольшая экономия, они могут дать эту экономию в виде премий. Это не просто так распределяется между сотрудниками, есть правила по определению размеров премии, и за что даются эти премии. За особые, сложные работы, работы во внеурочное время. Поэтому это все по закону – каждый госорган распределяет самостоятельно. У нас в министерстве регионы получают отдельно, центральный аппарат – отдельно. Я думаю, в размере трех-четырех окладов, наверное, какая-то премия выделена".Ерулан Жамаубаев

В октябре министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала слухи о крупных бонусах топ-менеджменту Фонда социального медстрахования.

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