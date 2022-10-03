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Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана Фото: Facebook/meiram.kazhyken
Содружество профсоюзов "Аманат" выдвинуло своего кандидата в президенты Казахстана. Им стал Мейрам Кажыкен, передает корреспондент Zakon.kz.

Информация о том, что Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты появилась в социальных сетях.

Позже он подтвердил ее.

Да, подтверждаю. Очень уверен, высокая уверенность в победе.Мейрам Кажыкен

По его словам, его кандидатуру выдвинуло Республиканское объединение профсоюзов – Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

Я за социальное партнерство, когда две стороны гражданского общества – профсоюзы и работодатели, предприниматели совместно решают ключевые вопросы и социального, и экономического характера, как в цивилизованных странах. Социальное партнерство – когда два крупнейших участника гражданского общества договариваются по любым ключевым вопросам.Мейрам Кажыкен

Мейраму Кажыкену 61 год, он уроженец Павлодарской области. Доктор экономических наук, профессор, директор Института исследований современного общества, лидер инициативной группы по созданию партии Yntymaq.

В Казахстане 20 ноября пройдут внеочередные выборы президента страны.

Выдвижение кандидатов на пост президента в стране началось 23 сентября.

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