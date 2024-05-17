Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Килыбая Нурдаулета Игиликовича акимом Мангистауской области", – говорится в документе.
Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в Мангистауской области. Окончил в 1999 году Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность "Инженер"), в 2003 году Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (специальность "Экономист").
Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности дежурного по станции Атырауского отделения перевозок. С 2000 по 2010 годы занимал различные должности в АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы", Министерстве транспорта и коммуникации РК и АО "Вокзал Сервис".
С июня по октябрь 2010 года – управляющий директор АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по пассажирским перевозкам, с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года – председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с сентября по ноябрь 2011 года – советник президента АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы", с ноября 2011 года по январь 2012 года – директор филиала АО "Национальная компания "Казахстан тeмip жолы" – "Мангистауское отделение дороги", с сентября 2012 года по август 2013 года – председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с августа 2013 года по сентябрь 2015 года – управляющий директор – руководитель аппарата АО "НК "ҚТЖ".
Также был и. о. президента АО "Пассажирские перевозки" (с 08.09.2015), председателем правления АО "Пассажирские перевозки" (08.09.2015-09.2015), исполнительным директором – президентом АО "Пассажирские перевозки" (24.03.2017-11.2017), президентом АО "Теміржолсу" (22.11.2017-11.2018).
С ноября 2018 года по июнь 2020 года – замакима Мангистауской области, с июня 2020 года по октябрь 2022 года – аким Актау, с октября 2022 года по январь 2023 года – замакима Мангистауской области.
До назначения акимом Мангистау, с января 2023 года, занимал должность генерального директора – председателя правления АО "Озенмунайгаз".
16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области. Эту должность он занимал с сентября 2021 года. Примечательно, что несколькими днями ранее в Казнете появилась информация о скором освобождении Нурлана Ногаева. Но в пресс-службе регионального акимата 15 мая опровергли эти заявления, а также заявили, что Ногаев находится на рабочем месте.