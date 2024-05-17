Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 мая 2024 года, назначил нового акима Мангистауской области. Им стал Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Килыбая Нурдаулета Игиликовича акимом Мангистауской области", – говорится в документе.

Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в Мангистауской области. Окончил в 1999 году Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность "Инженер"), в 2003 году Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (специальность "Экономист").

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности дежурного по станции Атырауского отделения перевозок. С 2000 по 2010 годы занимал различные должности в АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы", Министерстве транспорта и коммуникации РК и АО "Вокзал Сервис".

С июня по октябрь 2010 года – управляющий директор АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по пассажирским перевозкам, с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года – председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с сентября по ноябрь 2011 года – советник президента АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы", с ноября 2011 года по январь 2012 года – директор филиала АО "Национальная компания "Казахстан тeмip жолы" – "Мангистауское отделение дороги", с сентября 2012 года по август 2013 года – председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с августа 2013 года по сентябрь 2015 года – управляющий директор – руководитель аппарата АО "НК "ҚТЖ".

Также был и. о. президента АО "Пассажирские перевозки" (с 08.09.2015), председателем правления АО "Пассажирские перевозки" (08.09.2015-09.2015), исполнительным директором – президентом АО "Пассажирские перевозки" (24.03.2017-11.2017), президентом АО "Теміржолсу" (22.11.2017-11.2018).

С ноября 2018 года по июнь 2020 года – замакима Мангистауской области, с июня 2020 года по октябрь 2022 года – аким Актау, с октября 2022 года по январь 2023 года – замакима Мангистауской области.

До назначения акимом Мангистау, с января 2023 года, занимал должность генерального директора – председателя правления АО "Озенмунайгаз".

16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области. Эту должность он занимал с сентября 2021 года. Примечательно, что несколькими днями ранее в Казнете появилась информация о скором освобождении Нурлана Ногаева. Но в пресс-службе регионального акимата 15 мая опровергли эти заявления, а также заявили, что Ногаев находится на рабочем месте.