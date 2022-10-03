Почему категорию "Неполная семья" исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР

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Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бауржан Кабдол на брифинге в СЦК заявил, что неполные семьи смогут получать ипотеку только под 5% годовых. Льготная программа под 2% годовых для них не будет доступна, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бауржан Кабдол уточнил, что в очереди на получение льготной ипотеки по программе "Бақытты отбасы" состоят 621 тыс. человек. Люди с ограниченными возможностями не смогут своими силами приобрести жилье, государство им помогает, неполные семьи – мы их не убрали, они есть в группе, но по программе есть два варианта 2% и 5%. По 2% государство 51 млрд выделило, остальные по 5% получат. Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бауржан Кабдол В свою очередь глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сообщила, что приоритет государства – это обеспечение жильем людей с ограниченными возможностями. По ее данным, к этому часу в очереди на получение льготной ипотеки стоят 146 986 неполных семьей, тогда как семей, воспитывающих детей с инвалидностью – 24 тыс. То есть разница в семь раз. Конечно, есть у них (неполных семьей. – Прим. ред.) аргументы касательно того, что они тоже социально-уязвимые слои населения, но я считаю, как в социальном обществе, мы должны помогать в первую очередь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Для себя банк ставит задачу в течение ближайших пяти лет не менее 15 тыс. таких семьей обеспечить жильем. По "Бақытты отбасы" у нас основной акцент будет на семьях, воспитывающих детей-инвалидов, на взрослых инвалидах, детях – сиротах и многодетных. Ляззат Ибрагимова Читайте также Ляззат Ибрагимова: Казахстанцы фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки

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